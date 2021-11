Deutschland erwägt Reisewarnung für Österreich

Aufgrund der steigenden Zahlen wird über eine neuerliche Reisewarnung diskutiert.

Eine erneute Reisewarnung von Deutschland könnte bereits am heutigen Freitag ausgesprochen werden. Gerade Die Hotelbetriebe fürchten angesichts der drohenden Reisewarnung um die Wintersaison. Die Sommersaison konnte aufgrund der weitreichenden Lockerung halbwegs gut überstanden werden. Nun drohen aber wieder Verschärfungen. In vielen Ski-gebieten wird bereits laut über eine 2G-Regel diskutiert, sowohl für Gäste als auch für Kunden.

Die Sorgen vieler Hoteliers in Salzburg und Tirol sind nicht unbegründet. Erst am Donnerstag gab es in der Bundesrepublik einen neuen Höchstwert bei der Sieben-Tages-Inzidenz. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages den neuen Höchststand von 37.120 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 03.50 Uhr wiedergeben. Am Vortag hatte die Zahl der Neuinfektionen bereits den Rekordwert von 33.949 erreicht.

Auch in Österreich befinden sich die Zahlen auf einem Rekordhoch. Am heutigen Freitag wurden insgesamt 9.388 Fälle verzeichnet, Tendenz steigend. Ob es ob der hohen Zahlen zu einer Reisewarnung von Deutschland Richtung Österreich kommt gilt als nicht ausgeschlossen, eine Entscheidung dürfte wohl bereits am Freitag getroffen werden.