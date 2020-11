Die 10 wichtigsten Fragen zum Corona-Impfstoff

Wie wirksam sind die neuen Impfstoffe? Wie kommt Österreich zu einem neuen Impfstoff und was wird er kosten? Der große oe24-Überblick.

Üblicherweise dauert es mehrere Jahre bis ein Impfstoff entwickelt wird. Für HPV oder Rotaviren hat die Entwicklung 15 Jahre gedauert. Umso erstaunlicher, dass ein Impfstoff-Kandidat für das Coronavirus vergleichsweise schnell gefunden wurde.Das liegt vor allem auch daran, dass die Firma Biontech (Mainz) und das US-Pharmaunternehmen Moderna eine neue Technologie eingesetzt haben, die so bisher noch nie zugelassen wurde. Was kann also der neue Impfstoff?Wann ist er verfügbar – wo und wann ist die Impfung möglich? oe24 gibt einen großen Überblick.