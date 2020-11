Die 20 wichtigsten Fragen zur Corona-Impfung

Wann wirkt die Impfung? Wie oft muss man sich impfen lassen? Oder wie viel kostet eine Impfung? Die Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es hier.

Es gibt in der EU 7 Zulassungsanwärter mit zwei verschiedenen Technologien. Dabei unterscheidet man zwischen den bewährten Vektorimpfstoffen, die auf Adenoviren von Affen basieren und den sogenannten mRNA-Impfstoffen. Diese Technologie ist relativ neu. Das Funktionsprinzip: Mit der Impfung wird dem Körper die genetische Information des Virus geliefert und er bildet das Antigen dann selbst. Noch ist kein Impfstoff offiziell zugelassen.In Österreich sind drei verschiedene in der engsten Auswahl: Biontech/Pfizer (mRNA), Moderna (mRNA) und AstraZeneca/Uni Oxford (Vektor). Die erste Zulassung erfolgt Ende Dezember/Anfang Jänner.