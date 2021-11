Die ganze Welt redet über uns

Österreich in aller Munde: Medien der ganzen Welt berichtete über die Impfpflicht in Österreich.

Berlin. Als erstes europäisches Land (nach dem Stadtstaat Vatikan) führt Österreich ab 1. Februar eine generelle Impf-Pflicht ein – und das sorgt im Ausland für riesiges Aufsehen! Von der Schweizer Blick bis zu den Deutschen Medien BILD, Spiegel und Süddeutsche Zeitung, von den britischen Daily Mail und BBC bis hin zur französischen Le Monde – ganz Europa redet über das rigorose Vorgehen in Österreich. Damit nicht genug, sogar die New York Times meldete: „Österreich führt eine Impf-Pflicht für alle ein.“

Eine Impfpflicht für die gesamte erwachsene Bevölkerung eines Landes gibt es nur in wenigen Staaten. Bereits am 8. Februar wurde im kleinsten Land der Welt, dem VATIKAN, eine Impfpflicht für alle Bewohner und dort beschäftigten Angestellten eingeführt. Die Strafen bei einem Verstoß reichen theoretisch bis hin zur Entlassung.

Ebenfalls bereits im Februar erließ der indonesische Präsident Joko Widodo eine Verordnung, die es ermöglicht, all jene zu bestrafen, die eine angebotene Impfung verweigern. So sind in INDONESIEN Geldstrafen von bis zu 300 Euro möglich, das doppelte eines monatlichen Durchschnittseinkommens. Außerdem können Impfverweigerern staatliche Unterstützungsleistungen verwehrt und diese von öffentlichen Dienstleistungen ausgeschlossen werden.

In den autoritär geführten zentralasiatischen Republiken TADSCHIKISTAN und TURKMENISTAN wurden Anfang Juli alle Bürger über 18 Jahren zur Impfung verpflichtet. Turkmenistan meldete ebenso wie das kommunistische Nordkorea zwar bisher keinen einzigen Corona-Fall an die Weltgesundheitsbehörde (WHO), doch sprechen die in den vergangenen Monaten ergriffenen Maßnahmen eine andere Sprache.

Ebenfalls Anfang Juli wurde im kleinen südpazifischen Inselstaat MIKRONESIEN eine allgemeine Impfpflicht verordnet. Im September wurde auf der zu Frankreich gehörenden südpazifischen Inselgruppe NEUKALEDONIEN eine Impfpflicht verhängt.