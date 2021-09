Die Impfrate nimmt jetzt langsam wieder fahrt auf

Kurz vor weiteren Verschärfungen steigt der Zulauf bei Impfstationen wieder an.

Wien. Der Montag ist mittlerweile schon traditionell der impfschwächste Werktag der Woche. Am vergangenen Montag wurden 7.814 Stiche verabreicht. Das ist der höchste Wert seit Ende August, und auch am letzten Mittwoch wurden mit 14.989 so viele Menschen geimpft wie schon seit ­einem Monat an diesem Wochentag nicht.

Insgesamt haben damit 5,68 Millionen Österreicher mindestens eine Impfdosis erhalten. Vollimmunisiert sind jetzt 5,4 Millionen oder 60,05 Prozent der Österreicher.

Spitzenreiter ist nach wie vor das Burgenland mit einer Impfrate von 67,6 %, gefolgt Nieder­österreich mit 62,8 % und der Steiermark mit 60,7 %. Die Schlusslichter sind, ebenfalls wie gehabt, Oberösterreich (55,2 %) und Salzburg (56,4 %).