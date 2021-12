Die neuen Regeln auf einen Blick

Diese strengen Regeln gelten für Geimpfte und Genesene seit Mitternacht.

Shopping

Ansturm. Die Shoppingtour kann wieder losgehen. Alle Geschäfte dürfen ab heute – bis auf die in OÖ – wieder aufsperren. Hinein darf aber nur, wer einen 2-G-Nachweis bei sich trägt und eine FFP2-Maske aufsetzt.

Gastronomie

2. Wohnzimmer. Der Kochlöffel muss nicht mehr selbst daheim geschwungen werden. Ab sofort (gestaffelt je nach Bundesland) sperren Cafés und Restaurants auf. In den Lokalen und Gastgärten (überall 2-G-Nachweis am Eingang) herrscht FFP2-Maskenpflicht, außer bei Tisch. Kontaktdaten werden aufgenommen. Veranstaltungen mit mehr als 25 Personen sind nicht erlaubt. Sperrstunde ist um 23 Uhr. Verboten bleibt die Nachtgastronomie.

Hotels offen

Tourismus. In Hotels wie auch in Gondeln auf dem Weg zur Abfahrt muss man den Grünen Pass vorlegen, eine Maske aufsetzen und Kontaktdaten angeben. Am Berg sind Hütten offen, ­Après-Ski ist verboten.

Private Einladung

Maßlos. Aus dem Gesundheitsministerium heißt es: „Den privaten Wohnbereich werden wir nicht regeln.“ Das bedeutet: Nach Hause darf man sich so viele Personen einladen, wie man will. Aber nur Geimpfte und Genesene dürfen kommen.

Feiern: Weihnachten, Geburtstag, Hochzeit

25 Gäste. Die Betriebsfeiern dürfen, genauso wie eine Hochzeit, wieder außerhalb eines Privathauses stattfinden. Laut Verordnung gilt: 2-G-Nachweis und FFP2-Maske sind Pf licht. Maximal 25 Gäste, wenn es keine fix zugewiesenen Plätze gibt. Schluss muss auch hier um 23 Uhr sein.

Christkindlmärkte

Advent. Die vorweihnacht­liche Stimmung wird verstärkt. Hunderte Märkte dürfen mit strengen Regeln aufsperren: Zutritt mit 2-G-Nachweis, es muss durchgehend die FFP2-Maske getragen werden, Kontaktdaten der Gäste werden aufgenommen. Überraschend: Gleichzeitig dürfen nicht mehr als 300 Menschen anwesend sein.

Freizeit

Fans. Bei Kultur- und Sport-Events dürfen mit fixen Sitzplätzen indoor 2.000 Fans zuschauen, outdoor 4.000. Barbetrieb ist verboten.