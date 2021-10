Die Spitalszahlen der Ungeimpften

Während Sieben-Tage-Inzidenz der Ungeimpften bei 450 ist, liegt sie bei Geimpften nur bei 70.

Wien. Die Zahlen, Daten und Fakten sprechen eine eindeutige Sprache. In Wien liegen seit Wochen rund 90 Prozent Ungeimpfte mit schweren Corona-Verläufen auf der Intensivstation. Derzeit sind es konkret 87,5 Prozent. Übersetzt: Nur 12,5 Prozent vollständig Geimpfte – alle Impfstoffe – müssen derzeit auf Intensivstationen betreut werden. Auf Normalstationen sind es rund 23,5 Prozent. Mit Drittstichen kann man diese Rate noch weiter absenken.

Auch die Sieben-Tage-­Inzidenz spricht Bände: Während sie bei Ungeimpften bei rund 450 liegt, beträgt sie bei Geimpften rund 70.

Pandemie der Ungeimpften auf Intensivstationen

Impfen. Derzeit müssen mit 250 Covid-Patienten auf Intensivstationen mehr betreut werden als am 27. Oktober 2020. ­Damals waren es 205. Aber: Es sind derzeit kaum über 80-Jährige schwer ­erkrankt. Wegen der ­Impfung.

"Kein Patient auf unserer Intensivstation ist geimpft"

ÖSTERREICH: Herr Hasibeder, Sie sind Intensivmediziner. Wie ist die Situation in Ihrer Klinik in Zams?



Walter Hasibeder: Kein Patient auf unserer Intensivstation ist geimpft. Österreichweit ist zu erwarten, dass wir in zehn Tagen eine stark zunehmende Zahl an Patienten in den Intensivstationen haben werden.

ÖSTERREICH: Was sagen die Ungeimpften?



Hasibeder: Sie bereuen es zutiefst, dass sie sich nicht impfen ließen.