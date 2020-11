Diese Bezirke haben die meisten Corona-Todesfälle

am Donnerstag wurden wieder 62 Corona-Todesfälle gemeldet - trotz Lockdown eist die Corona-Lage noch immer angespannt.

Trotz Lockdown stagnieren die Neuinfektionen auf einem "dramatisch hohen Niveau", wie Gesundheitsminister Anschober es gestern auf den Punkt brachte. AM gestrigen Donnerstag wurden wieder fast 7.000 Neuinfektionen registriert - in der Woche zuvor waren es 9.262. Die erwartete Entspannung ist also nicht in Sicht.

Von Mittwoch auf Donnerstag wurden auch wieder 62 Corona-Todesfälle registriert. Am meisten Tote gibt es im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld (Steiermark) mit 77,3 Todesfällen pro 100.000 Einwohner (insgesamt 70 Tote). Dahinter liegt der Bezirk Rohrbach in Oberösterreich mit 54,8 Todesfällen pro 100.000 Einwohner (insgesamt 31).

Das sind die 10 Bezirke mit den meisten Todesfällen pro 100.000 Einwohner: