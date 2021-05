Diese Bundesländer impfen am schnellsten

Insgesamt wurden in Österreich 4.503.352 Dosen verabreicht (Stand: 21.Mai 23:59). 3.288.001 haben mindestens eine Impfung erhalten, was 43,66% der impfbaren Bevölkerung entspricht. Wir verraten welche Bundesländer am schnellsten impfen.

Am Freitag wurden am dritten Tag in Folge erneut über 100.000 Dosen verabreicht.



Laut den Daten des E-Impfpasses haben 36,1 Prozent der Bevölkerung zumindest eine Teilimpfung erhalten. 1.198.446 und somit 13,5 Prozent der Einwohner Österreichs sind bereits voll immunisiert.



