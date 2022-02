Diesen 'Freedom Day' haben wir uns ALLE verdient

Das sagt ÖSTERREICH – ein Kommentar von Niki Fellner.

Seit Wochen hat ÖSTERREICH für eine Öffnung und einen „Freedom Day“ gekämpft. Nun hat die Regierung ihn endlich angesagt. Und zwar, wie von uns bereits vorab angekündigt, am 5. März.

Dass am 5. März wirklich alle Maßnahmen (bis auf die Maske in sensiblen Bereichen) fallen, ist (trotz der Kritik manches Experten) richtig. Ja, die Neuinfektionszahlen sind nach wie vor hoch. Aber die Lage in den Spitälern bleibt weiter entspannt. Der Zeitpunkt, alles aufzusperren, ist nun endgültig ­gekommen. Jede weitere schrittweise Öffnung hätte nur wieder für ein Regelwirrwarr gesorgt.



Nicht nachvollziehbar ist hingegen, warum die ­Regierung gestern nicht auch gleich die Impfpflicht ausgesetzt hat. Dass man diese Entscheidung jetzt auf eine Kommission abschieben will, ist feig. Und gibt der Opposition (allen voran der FPÖ) in den nächsten Tagen nur zusätzliche Angriffsfläche. Dem hätte man mit einer klaren ­Ansage zum Impfpflicht-Aus den Wind aus den Segeln nehmen können.

Bis 5. März muss die Impfpflicht jedenfalls fallen. Denn einen echten „Freedom Day“ kann es nur geben, wenn auch das ohnehin zahnlose Impfpflicht-Gesetz ausgesetzt wird.



Dann können wir am 5. März wirklich wieder das Comeback unserer alten Freiheit feiern – ohne Beschränkungen in Gastronomie, Hotellerie, bei Veranstaltungen und am Arbeitsplatz. Das haben wir uns nach zwei Jahren Pandemie mehr als verdient.