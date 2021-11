Dieser Bezirk hat Inzidenz von mehr als 1.600

Die steigenden Corona-Zahlen in Österreich erreichen Rekordwerte – so gab es gestern den Höchstwert von 633,2 bei der Sieben-Tages-Inzidenz.

Bis auf eine Ausnahme (Reutte in Tirol) verteilen sich die 20 Bezirke mit den meisten Corona-Fällen in den letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohner, auf die drei Bundesländer Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich.



Mit Stand Montag, 8.11. gibt es gar einen Bezirk, der eine Inzidenz von mehr als 1.640 aufweist.



