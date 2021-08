Dieser Bezirk kratzt an der 300er-Inzidenz

Am Mittwoch wurde ein neuer Höchststand an Corona-Neuinfektionen gemeldet: In diesen 20 Bezirken ist die Sieben-Tages-Inzidenz derzeit am höchsten.

Heute wurde mit 1.574 ein neuer Höchststand an Neuinfektionen an einem Tag gemeldet – seit Monaten war die Zahl nicht mehr so hoch.



So stieg die Sieben-Tages-Inzidenz österreichweit auf 96,1 Fälle pro 100.000 Einwohner.



