Doskozil mit Rundumschlag gegen Regierung

Der Landeshauptmann will in der Pandmie-Bekämpfung einen eigenen Weg gehen.

Bei einer anberaumten Pressekonferenz lies der Landeshauptmann Burgenlands kein gutes Haar an der Corona-Politik des Bundes. "So kann man eine Krise nicht bewältigen", richtet Doskozil seine harten Worte Richtung Gesundheitsminister Mückstein. "Er ist jetzt gefordert, denn so kann man ein Amt nicht ausüben". Erst am Sonntag erklärte der Gesundheitsminister eine nächtliche Ausgangssperre auch für Geimpfte Personen zu wollen. Gerade das Timing stieß auf, war erst vor wenigen Stunden der Lockdown für Ungeimpfte verkündet worden.

Das Burgenland hat in ganz Österreich die niedrigsten Zahlen, auf Grund dessen geht der Landeshauptmann einen eigenen Weg.