Drei Fälle mit Virus-Mutation in der Steiermark

Bei drei der zwölf Verdachtsfälle in der Obersteiermark wurde nun die Corona-Variante B.1.1.7 nachgewiesen. Die übrigen Tests werden noch ausgearbeitet.

Steiermark. Insgesamt gab es zwölf Verdachtsfälle mit der Coronavirus-Mutation in der Obersteiermark, wie gestern bekannt wurde. Inzwischen gibt es in drei Fälle Gewissheit, dass es sich um die britische Variante handelt, wie "Kleine Zeitung" heute berichtet. Die Behörde habe die Ergebnisse bestätigt.

Die Bezirksbehörde Liezen klärt auf, wie die Auswertung zustande gekommen ist: "Die praktischen Ärztinnen, die die Patienten getestet haben, sind in einem virologischen Netzwerk. Sie waren so aufmerksam und haben die positiven Tests aufgrund diverser auffälliger Parameter zusätzlich direkt an der Med-Uni Wien auswerten lassen. Diese Befunde liegen uns vor", so Bezirkshauptmann Christian Sulzbacher gegenüber "Kleine Zeitung".

"Alle Betroffenen haben oder hatten milde Verläufe", erklärt Sulzbacher.

Durch das Contact Tracing konnte man herausfinden, dass zwei Verdachtsfälle mit dem britischen Virus in Oberösterreich mit den steirischen Fällen zusammenhängen.