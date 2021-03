Drei Viertel aller Apotheken haben keine Gratis-Tests mehr

Donnerstagnachmittag verfügen 73,5 Prozent der österreichischen Apotheken über keine Kontingente der sogenannten Wohnzimmertests mehr.

Riesen Run auf Wohnzimmer-Tests: Viele Apotheken hatten am Donnertagnachmittag keine Gratis-Tests mehr auf Lager. Am stärksten war der Andrang in Niederösterreich, wo in 86% der Apotheken die Gratis-Tests bereits vergriffen waren. Es folgen die Bundesländer Steiermark (77%), Kärnten (76%), Burgenland (73,8%), Oberösterreich (72,9%), Salzburg (71,3%), Wien (71%), Vorarlberg (61,5%) und Tirol (54,9%).

Kontingente werden aufgestockt

Für kommende Woche sollen die Apotheken mit elf Millionen Selbsttests versorgt werden - das sind mehr als doppelt so viele wie diese Woche.

Details folgen in Kürze.