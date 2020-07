Droht St. Wolfgang jetzt Quarantäne?

St. Wolfgang. Erst hat eine Hotelmitarbeiterin am Dienstag über Corona-Symptome geklagt. Noch am ­selben Tag wurde sie getestet – positiv. In weiterer ­Folge stellte sich heraus: Acht Mitarbeiter in den beiden Luxushotels Seevilla und Hotel Peter am See sind Covid-19-positiv.

Sie wurden abgezogen. Später stellte sich heraus: Acht weitere Praktikanten in sechs anderen Betrieben in St. Wolfgang sind coronapositiv. Die Erkrankten dürften sich nicht in den Hotels, sondern im Freizeitbereich angesteckt haben, heißt es.

Jene, die in keinem engen Kontakt zu den infizierten Kollegen standen, dürfen weiterarbeiten. Rund 100 Gäste sind in den beiden Hotels untergebracht.

In der Bar. Betroffen sind auch zwei beliebte Lokale in St. Wolfgang: Das 3 sowie das 13er Haus. Hier haben sich Infizierte aufgehalten. Der Besitzer des 3 zu ÖSTERREICH: „Wir haben keinen bestätigten Fall in unserem Betrieb. Meine drei Mitarbeiter werden jetzt getestet.“ Bis alles geklärt sei, bleibt sein Lokal aber zu.

„Alarmismus“. 500 Tourismusmitarbeiter am Wolfgangsee werden nun durchgecheckt. Alle Gäste, die sich zwischen 17. und 23. Ju­li in einem der vier Tourismusbetriebe in St. Wolfgang aufgehalten haben, sollen sich bei den Behörden melden.

Tourismusministerin Elisabeth Köstinger sagt: „Alarmismus ist jetzt fehl am Platz.“ Tourismus- und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) ist überzeugt, dass man die ­Situation gut im Griff habe. Er rufe aber alle auf, sich an die Abstandsregeln zu halten. Es sei klar, dass es immer wieder Fälle gebe, wenn viel los sei. Aber man teste viel, „Prävention ist jedes Geld wert“. Imageschaden wie für Ischgl sieht er nicht. Doch das wird die Zukunft wohl noch zeigen.