Drosten: "Mein Ziel ist eine Infektion nach der Impfung"

Um sich möglichst lange gegen das Virus zu schützen, sollen nun auch Geimpfte sich mit dem Virus infizieren, so der Virologe Christian Drosten.

Eine skurrile Aufforderung des Star-Virologen Christian Drosten sorgt derzeit für Aufsehen. Der Deutsche gibt die Empfehlung ab, alle bereits gegen das Coronavirus geimpften Personen sollen sich absichtlich mit dem Virus infizieren um möglichst viele Antikörper aufzubauen. Diese Empfehlung gab Drosten beim NRD-Info Podcast "Coronavirus-Update".

"Kontaktmaßnahmen werden notwendig"

Auch hegt Drosten Zweifel ob die Impfung alleine zur Bewältigung der Pandemie ausreiche. "Es werde im Herbst mit Sicherheit Kontaktbeschränkungen brauchen", so Drosten weiter. "Gelassen in den Herbst zu gehen, ist eine gewagte Vorstellung." Nach derzeitigem Stand schützt die Impfung zwar vor einem schweren Verlauf, jedoch nicht zu 100 Prozent vor der Ansteckung. Für Drosten sei eine Impfung plus eine darauffolgende Infektion das Paradebeispiel um das Virus zu besiegen. Auch werde man dem Coronavirus immer wieder begegnen. Aufgrund der aktuell noch nicht ausreichenden Durchimpfungsrate empfiehlt der Star-Virologe auch Geimpften sich an die Maßnahmen zu halten. So könne man Ungeimpfte am besten schützen.