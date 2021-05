Ein Leben lang immun nach leichtem Verlauf?

Studien der Washington University School of Medicine in St. Louis legen nahe, das Menschen die nur leicht am Coronavirus erkrankt sind lebenslang immun sind.

Getestete, Geimpfte und Genesene bekommen im Laufe der Lockerungen wieder mehr Freiheiten zurück. Zumindest letztgenannte könnten neuen Studien zufolge ein Leben lang gegen das Coronavirus geschützt sein, wenn sie einen milden Verlauf gehabt haben. Demnach hätten von Corona genesene Patienten mit milden Symptomen fast ein Jahr später noch Antikörper, die vor einer erneuten Infektion schützen. Die Forscher gehen davon aus, dass dieser Schutz lebenslang anhalten könnte. Zu Beginn der Pandemie waren Wissenschaftler noch davon ausgegangen, dass die Antikörper, die der Körper bei der Infektion bildet, relativ schnell wieder abklingen. Dem widersprechen nun die amerikanischen Wissenschaftler. So würde die Anzahl der Immunzellen, die Antikörper bilden, nach der Genesung zwar weniger werden, aber nie ganz verschwinden.

Bei der durchgeführten Studie wurde den Probanden, alle von ihnen hatten eine Corona-Infektion zu verzeichnen, regelmäßig Blut abgenommen. Das Ergebnis ist eindeutig. Zwar nahm die Zahl der Antikörper im Blut innerhalb weniger Monate ab, diese verschwanden aber nicht komplett und waren auch noch elf Monate später nachweisbar. Weniger Schutz bei schwerem Verlauf Personen, die mit schweren Symptomen zu kämpfen hatten, genießen weniger Schutz. Ob geimpfte Personen den gleichen Schutz genießen wie Genesene ist aktuell Gegenstand von Untersuchungen