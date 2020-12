Ellen DeGeneres: "Über dieses Symptom spricht niemand"

US-Moderatorin Ellen DeGeneres wurde positiv auf Corona getestet. Jetzt spricht sie in einem Video via Social Media über ein überraschendes Symptom.

Die amerikanische Komikerin und Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres ist mit dem Coronavirus infiziert. Dies gab die 62-Jährige am Donnerstag in den sozialen Medien bekannt.

Via Social Media spricht sie jetzt über eines ihrer Corona-Symptome.



DeGeneres leidet unter „qualvollen Rückenschmerzen“

In einem Video, das sie via Instagram teilte, verriet die Moderatorin eines ihrer Corona-Symptome: "Eine Sache, die sie dir nicht sagen, ist, dass du irgendwie qualvolle Rückenschmerzen bekommst".

Ellen betont im zudem Video, dass sie zuvor nicht wusste, dass das ein Corona-Symptom ist, es ihr aber von anderen Menschen, die offenbar eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, bestätigt wurde.

Grundsätzlich scheint es der US-Moderatorin aber den Umständen entsprechend gut zu gehen. In ihrem Instagram-Video versicherte die 62-Jährige ihren Followern: "Ich fühle mich zu 100 Prozent. Ich fühle mich wirklich gut.".

Auch via Twitter setzte Ellen eine beruhigende Nachricht an ihre Fans ab: "Zum Glück geht es mir gerade gut. Jeder, der in engem Kontakt mit mir stand, wurde benachrichtigt, und ich befolge alle ordnungsgemäßen CDC-Richtlinien".

DeGeneres moderiert eine nach ihr benannte Show im US-Fernsehen und war auch schon Gastgeberin der Oscars. Ihre Ehefrau ist die Schauspielerin Portia de Rossi, die unter anderem aus der Serie "Ally McBeal" bekannt ist.