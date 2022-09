Das Covid-Prognosekonsortium erwartet ab sofort ein Ende des sommerlichen Infektionsrückgangs in Österreich.

Darauf deuten die gemeldeten Fallzahlen und die Belagsentwicklung in den Spitälern hin, hieß es am Mittwoch in dem Update der Modellrechner von TU Wien, MedUni Wien und Gesundheit Österreich GmbH (GÖG). Damit einhergehende Anstiege im Spitalsbelag würden "jedoch moderat erwartet". Aktuell gab es noch rund 900 Infizierte in Spitälern und etwas über 6.000 Neuinfektionen.

Anstieg bei Neuinfektionen prognostiziert

"Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Wochen aufgrund des Zusammentreffens saisonaler Effekte mit dem gesunkenen Immunschutz Anstiege im Infektionsgeschehen zu erwarten sind", erläuterten die Experten. Genaue Zahlen zur Inzidenz für die kommenden sieben Tage werden seit einigen Wochen aufgrund der geringeren Testungen und damit unklarer Dunkelziffer der Neuinfektionen nicht mehr prognostiziert.

COVID-19 Hospitalisierungen

Errechnet wird aber weiterhin der erwartete Spitalsbelag mit Infizierten für die nächsten zwei Wochen. Dieser dürfte im Vergleich zu zuletzt nahezu unverändert bleiben, wobei laut dem Konsortium in einzelnen Bundesländern leichte Trends nach oben oder unten prognostiziert werden. Auf den Normalstationen sind am 28. September österreichweit 586 bis 1.161 belegte Betten zu erwarten, mit einem Mittelwert von 825 Betten. Am (gestrigen) Dienstag waren 879 Infizierte in Spitalsbehandlung.

Coronavirus-Erkrankung aktuelle Zahlen

Am Dienstag wurden in Österreich 6.018 neue Infektionen verzeichnet, geht aus der seit dem Vortag einheitlichen Datenveröffentlichung der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) hervor. Der Wert liegt über dem Schnitt der vergangenen Woche und die Sieben-Tage-Inzidenz stieg gegenüber dem Vortag leicht auf 334 Fälle je 100.000 Einwohner an. Im Krankenhaus liegen 905 Personen, das sind 26 weniger als am Vortag. 54 Menschen werden intensiv betreut, diese Zahl stieg innerhalb eines Tages um zwei und seit vor einer Woche um acht Patienten. Covid-Todesfall kam keiner zu den bisher 20.661-Pandemieopfern in Österreich hinzu.