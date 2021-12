Endlich! Die Impfung für Kinder ist da

Heute starten die Impfungen mit den eigens für Kinder gefertigten Impfstoffen.

Wien. Jetzt geht das Impfen von Kindern ab fünf Jahren richtig offiziell los. Der „echte“ Kinderimpfstoff wird heute erstmals in Österreich eingesetzt. Am Montag kam die erste Lieferung der Biontech

Pfizer-Ampullen an, es sind 258.000 Dosen.

Drittel für Kinder. Was ist der Unterschied zum Produkt für Erwachsene? Nichts, bis auf die Menge. Das Kinder-Vakzin wird verdünnt ausgeliefert, so ist die Verabreichung leichter. Kinder bekommen ein Drittel der Menge, die für Ältere empfohlen wird. Den ersten Einsatz gibt es heute in Wien in diversen Impfstellen – auch in der größten Impfstraße des Landes im Austria Center.

Rudolf Schmitzberger, ­Leiter des Impfreferats der Wiener Ärztekammer: „Man darf in der Pandemie nicht auf die Kinder vergessen, sie haben das Recht auf die Impfung“, sagt er auf Ö1.

Experten sehen kein Sicherheitsrisiko

„Off Label“. Es hat in vielen Familien für heftige Diskussionen gesorgt: Kinder ab fünf Jahren konnten bereits geimpft werden. Auch in vielen Schulen wurde bereits vom Schularzt geimpft. Die Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA und des Nationalen Impfgremiums gibt es seit dem 25. November.

Aber diese Impfungen ­galten als „Off Label“, also als Anwendung „außerhalb des zugelassenen Gebrauchs“. Viele Eltern wollten erst mit der vollen Zulassung, also ab heute, ihre Kinder impfen lassen.

15 % geimpft. Bis jetzt, also trotz „Off Label“, haben sich 85.000 Kinder zwischen fünf und elf Jahren in ganz Ös­terreich zumindest eine erste Corona-Impfung geholt. „Das sind etwa 15 Prozent dieser Altersgruppe“, sagt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein.

Keine Bedenken. Die weltweiten Erfahrungen sind sehr groß, alleine in den USA sind 3,6 Millionen Dosen verabreicht worden. 150.000 Kinder haben dort bereits ihre zweite Impfung. Kein Experte hat bisher Sicherheitsbedenken geäußert, die Kinder sollen lediglich eine Woche lang auf Sport verzichten.