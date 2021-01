Erneut Corona-Demo in Graz

Eine Woche nach der umstrittenen Demo, trafen sich auch heute wieder zahlreiche Teilnehmer – dieses Mal war die Kundgebung aber angemeldet.

Graz. Vor einer Woche trafen sich 1.200 Teilnehmer für eine illegale Corona-Demo in Graz Vor einer Woche trafen sich 1.200 Teilnehmer für eine illegale Corona-Demo in Graz – oe24 berichtete. Nach dem umstrittenen "Spaziergang" von Corona-Gegner, trafen sich auch heute zahlreiche Teilnehmer in Graz um gegen die Corona-Maßnahmen zu demonstrieren – dieses Mal war die Demo angemeldet.

Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, hatten sich mehrere 100 Teilnehmer am Hauptbahnhof versammelt, der Demo-Zug setzte sich danach in Richtung Hauptplatz in Bewegung, wo gegen 15.00 Uhr noch Ansprachen stattfanden.

Für den aktuellen Einsatz haben wir uns eng mit dem Magistrat Graz abgestimmt. Es sind auch Vertreter*innen der Gesundheitsbehörde vor Ort. Gemeinsam wird die Einhaltung geltender Bestimmungen bei der #Covid19 #Demo kontrolliert. January 2, 2021

Laut Polizeiangaben verlief die Demonstration ruhig. Viele der Teilnehmer waren allerdings ohne Mund-Nasen-Schutz unterwegs.