Erste Hamsterkäufe starten schon wieder

Morgen, Samstag, wird die Regierung die neuen Maßnahmen zum Voll-Lockdown verkünden. Obwohl Supermärkte offen bleiben, starten jetzt schon wieder Hamsterkäufe.

Nachdem der nächste Voll-Lockdown angekündigt wurde, starten bereits wieder die ersten Hamsterkäufe. Augenzeugen berichten von langen Schlangen in Supermärkten - wie in einer Spar-Filiale im 18. Wiener Gemeindebezirk (siehe Foto). So sollen die meisten Kunden wieder Klopapier und Lebensmittel hamstern. Und das, obwohl Supermärkte - wie auch im ersten Lockdown - geöffnet bleiben.

Laut oe24-Informationen soll der restliche Handel während des Voll-Lockdowns schließen müssen - das gilt auch für Einkaufszentren. Die Details verkündet die Regierung am Samstag um 17 Uhr.