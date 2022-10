Erste Schulen führen Masken-Pflicht wieder ein

In einigen Musikschulen der Stadt Wien gilt seit Freitag wieder eine FFP2-Maskenpflicht.

Neben Lehrern und Eltern müssen auch Schüler eine Maske tragen. Inwiefern das bei Blasinstrumenten oder im Singunterricht funktionieren soll ist unklar.

Bundesweit wird aktuell über eine Comeback der FFP2-Masken diskutiert. Gesundheitsminister Rauch will derzeit noch abwarten und erst am 23. Oktober das weitere Vorgehen bekannt geben.

Im Gegensatz zu den anderen Bundesländer gilt in Wien weiterhin eine Maskenpflicht in den Öffis und in Apotheken.