Am 8. Februar werden auch Friseure wieder starten – mit Maske und frischem Test.

Haarig. Seit 24. Dezember haben die Friseure zu – die Haare wurden länger, der Ansatz immer auffallender. Ab 8. Februar kommt Abhilfe: Körpernahe Dienstleister, also auch Friseure, dürfen wieder öffnen. Aber: Kunden müssen einen Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Mitarbeiter müssen sich regelmäßig testen.

Ein Check der ÖSTERREICH-Redaktion zeigt: Viele Salons sind schon lange ausgebucht. Sturmayr am Wiener Graben bietet Termine erst wieder ab 19. Februar an. Auch Josef Winkler, der Friseur von Kanzler Kurz, hat die nächsten Wochen nix mehr frei: „Wir sind die nächsten fünf Wochen so richtig ausgebucht und voll. Wir werden dabei die ersten drei Wochen von Montag bis Samstag offen haben (1 Tag mehr) und jeweils eine Stunde früher aufsperren und am Abend auch eine Stunde länger offen haben.“

Kanzler-Friseur: »Er war seit Dezember nicht da«

© APA

Bundeskanzler Kurz bei der Pressekonferenz am Montag

Kanzler. Ob auch Sebastian Kurz bereits reserviert hat, bleibt sein Geheimnis. Gerüchte, Kurz wäre schon im Lockdown von ihm frisiert worden, dementiert Winkler: „Er war seit Dezember nicht mehr bei mir. Denke, dass seine Verlobte hier Talent hat.“