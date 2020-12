Erste US-Amerikanerin gegen Corona geimpft

USA. Die erste Impfung fand um 9 Uhr morgens Ortszeit in dem Krankenhaus ''Long Island Jewish Medical Center'' im New Yorker Bezirk Queens statt. Die erste Spritze erhielt die Krankenschwester Sandra Lindsay von der Intensivstation der Klinik.

"Ich möchte öffentlich Vertrauen schaffen, dass die Impfung sicher ist", sagte Sandra Lindsey. "Wir erleben eine Pandemie, wir müssen alle unseren Teil beitragen. Ich möchte jeden ermutigen, sich impfen zu lassen."

BREAKING: Critical care nurse in New York is among first in US to receive a coronavirus vaccine:



"We all need to do our parts to put an end to the pandemic." pic.twitter.com/kGUI8o9h63