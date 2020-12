Erster Virologe spricht schon von viertem Lockdown

Gerade hat die Regierung den 3. Lockdown angekündigt, da gibt es erste Experten-Meinungen zu einem 4. Lockdown.

Knapp eine Woche vor dem Heiligen Abend hat die Regierung am Freitag den dritten Corona-Lockdown verkündet. Er startet bereits am 26. Dezember und dauert bis inklusive 17. Jänner. In dieser Zeit hat der Handel zu und persönliche Dienstleister wie Friseure müssen ebenfalls schließen. Silvester-Partys fallen aus. An den Schulen geht es nach den Ferien für 1,5 Wochen im Distanz-Unterricht weiter.Die neuen Maßnahmen wurden notwendig um das Virus einzudämmen und die Spitäler zu entlasten. Kaum hatte die Regierung den dritten Lockdown angekündigt, argumentieren Experten bereits für einen vierten Lockdown.