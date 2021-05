Erstes EU-Land hat Herdenimmunität erreicht

Malta kürt sich selbst zum Impf-Europameister.

Der maltesische Gesundheitsminister Chris Fearne hatte am heutigen Montag eine frohe Botschaft zu verkünden: 70 Prozent der Erwachsenen in Malta sollen demnach mindestens eine Dosis gegen Covid-19 erhalten haben. Damit ist Malta EU-Spitzenreiter im Impfen. "Wir haben heute die Herdenimmunität erreicht", sagte Fearne am Montag bei einer Pressekonferenz. In dem Land mit etwa 500.000 Einwohnern wurden laut Daten des Gesundheitsministeriums bisher mehr als 475.000 Impfstoffdosen verabreicht.

95 Prozent der Über-60-Jährigen geimpft

Fearne zufolge sind von den Menschen über 16 Jahren knapp 42 Prozent durchgeimpft. In Malta sank die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den vergangenen Monaten stark. Jeder Bürger über 16 Jahre kann derzeit eine Impfung bekommen. Von den über 60-Jährigen wurden bereits 95 Prozent geimpft. Ab dem 1. Juli will die Regierung laut Fearne bei weiter niedrigen Corona-Fallzahlen die Regeln zum Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen lockern. Durchgeimpfte Menschen sollen dann den Schutz nicht mehr tragen müssen, wenn sie zum Beispiel alleine draußen unterwegs sind. An Stränden soll die Maskenpflicht bereits ab dem 1. Juni entfallen.