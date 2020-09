Erstes Skigebiet führt Gäste-Registrierung ein

Obwohl in Tirol keine Registrierungspflicht für Gäste in Lokalen herrscht, hat der Tourismusverband (TVB) St. Anton am Arlberg angekündigt, dennoch eine solche Registrierung einzuführen.

Es wäre aber "wünschenswert", wenn es eine einheitliche Lösung für das Bundesland geben würde, so der Verband. Der Torismusverband setzt dabei auf eine Registrierung via Smartphone, hieß es am Sonntag in einer Aussendung.

Dafür müsse keine App installiert werden, sondern nur ein QR-Code beim Betreten des Lokals oder beispielsweise des Sportplatzes gescannt werden. "Am Smartphone öffnet sich eine Seite, bei der der Gast zwischen einer Registrierung per SMS oder WhatsApp wählen kann", hieß es. Dabei werde nur die Telefonnummer sowie der Zeitstempel erfasst und "in einem Hochsicherheitsrechenzentrum in Salzburg gespeichert". Dieses "digitale Gästebuch" wurde von einem Salzburger IT-Unternehmen entwickelt.

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) meinte zur Registrierungspflicht, dass eine solche für ihn durchaus denkbar wäre. "Es sind für mich noch einige rechtliche und organisatorische Punkte dazu mit dem Bund abzuklären", gab er sich aber noch abwartend.