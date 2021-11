Erstes Urlaubsland führt 1G-Regel ein

Ab dem 8. Januar 2022 gilt in Costa Rica: Nur noch Geimpfte dürfen in Restaurants, Hotels und Freizeiteinrichtungen.

Costa Rica ist das erste Urlaubsland, dass die 1G-Regel einführt. Ab dem 8. Januar 2022 dürfen in der beliebten Urlaubsregion nur noch Geimpfte in Hotels und Restaurants. Auch Genesene müssen geimpft sein. Ungeimpfte dürfen zwar in das Land einreisen, für die Übernachtung in einer Unterkunft braucht es jedoch eine Vollimmunisierung.

Bereits am 1. Dezember beginnt Costa Rica damit, die neue Regelung umzusetzen, wie die "Welt" schreibt. Während der Übergangsphase bis zum 7. Januar dürfen Hotel- und Restaurantinhaber noch selbst entscheiden, ob sie nur Geimpften Zugang gewähren. Dasselbe gilt für Freizeiteinrichtungen und Ladenbesitzer. Wer ab Dezember noch Ungeimpften Zutritt gewährt, darf allerdings nur noch 50 Prozent der Kapazität nutzen. Ab 8. Jänner gilt die 1G-Regelung dann verbindlich.