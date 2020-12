Erstmals über 950 Corona-Todesfälle in Deutschland

Binnen 24 Stunden wurden 27.728 Neuinfektionen gemeldet.

Das Robert-Koch-Institut in Deutschland hat Mittwoch früh 27.728 bestätigte neue Fälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden verzeichnet. Tags zuvor wurden 14.432 Neuinfektionen gemeldet. Insgesamt liegt die Zahl der Infektionen in Deutschland damit bei 1.379.238. Es starben weitere 952 Menschen an oder mit dem Virus, insgesamt 23.427.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 179,8 von 173,7 am Vortag. Bund und Länder streben das Ziel von 50 an. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich innerhalb von sieben Tagen neu anstecken. Deutschland hat rund 83 Millionen Einwohner.