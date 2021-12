Etwas mehr Intensivpatienten in Tirol

68 Menschen benötigten intensivmedizinische Versorgung.

In Tirol, wo ab Sonntag wieder vollständig geöffnet wird, sind am Donnerstag 68 mit dem Coronavirus infizierte Personen auf Intensivstationen behandelt worden - um drei mehr als am Mittwoch. In den Tagen zuvor war es im Bundesland zu einem Rückgang an Corona-Intensivpatienten gekommen. Insgesamt benötigten 254 Infizierte eine stationäre Behandlung - um drei weniger als am Tag zuvor.

In den vergangenen 24 Stunden kamen im Bundesland 448 Neuinfektionen hinzu, 1.220 weitere Personen waren hingegen genesen. Drei weitere Menschen verstarben mit oder an Covid-19. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag im Bundesland bei 581,5.

Nichts neues gab es seitens des Landes in Sachen Omikron. Es wurde kein weiterer Fall bekannt, sagte eine Sprecherin der APA. Bisher wurden drei Fälle bestätigt, die nach einer Reise in den Süden Afrikas aufgetreten waren.