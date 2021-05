Experte Kollaritsch über Piks für 12- bis 15-Jährige

Heute soll die EMA-Zulassung für Pfizer ab zwölf Jahren kommen. Doch was sagt der Experte dazu? oe24 hat nachgefragt.

Die EU-Arzneimittelbehörde EMA soll heute beurteilen, ob die Impfung für unter 16-Jährige in Europa zugelassen wird. Experten erwarten ein Ja, in Amerika gibt es die Zulassung seit Mitte Mai. Kinder werden bereits geimpft. Und auch in Deutschland sind Impfungen für Kinder ab 12 Jahren ab 7. Juni möglich. Eine Studie von Biontech/Pfizer belegt die Wirksamkeit des Impfstoffes für Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren.



In Europa sorgt die Zulassung allerdings für Kontroversen. Weltärztepräsident Montgomery hat sich bereits gegen die Empfehlung einer Corona-Impfung für Minderjährige ausgesprochen. Es gebe gegenwärtig zu ­wenig Daten über Risiken.



