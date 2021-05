Experte: "Leben wie vor der Pandemie wird es nicht mehr geben"

''Unsere Psychologie hat sich geändert'', sagt Virologe Christoph Steininger von der Med-Uni Wien.

Wien. Virologe Christoph Steininger, der das Unternehmen Lead Horizon ("Alles gurgelt!") mitbegründet hat, hält ein Leben wie vor der Pandemie für nicht möglich. "Ein Leben wie vor der Pandemie wird es nicht mehr geben", sagt der Experte in einem "Presse"-Interview. Als Grund nennt er die veränderte Psychologie. Steininger: "Auch unsere Psychologie hat sich geändert. Wir werden nicht mehr akzeptieren, dass jemand das Grippevirus in ein Krankenhaus trägt. Oder dass Zehntausende Menschen, die weder geimpft noch genesen noch getestet sind, nebeneinander auf einem Rockkonzert feiern. In solchen Situationen werden wir uns nicht mehr wohlfühlen."

"An neue Maßnahmen gewöhnen"

Steininger geht davon aus, dass sich die Bevölkerung "an neue Maßnahmen gewöhnen" müsse, "um ein Leben zu führen, das unserem früheren Leben in weiten Teilen ähnelt. Mit der Impfung allein werden wir die Pandemie nicht unter Kontrolle halten", so Steininger.

Was die Impfung anbelange, habe man noch einen weiten Weg vor sich, denn "in Österreich wurden gerade einmal zehn Prozent der Bevölkerung vollständig immunisiert". Steininger: "Auf diesem Weg müssen wir mit neuen Mutanten rechnen, die die Impfung umgehen können. Wir befinden uns in einem Wettlauf, den wir möglicherweise nicht gewinnen werden, obwohl wir mit der Impfung das richtige Instrument in der Hand halten."

"Wir brauchen auch andere Säulen"

Für die nachhaltige Bekämpfung der Pandemie brauche man auch "andere Säulen", so der Virologe weiter. Damit meine er "routinemäßige Zutrittstests ebenso wie etwa Antikörperbestimmungen, um mehr über den Immunitätsstatus der Bevölkerung zu erfahren."

Maskenpflicht bleibe uns erhalten

Steininger ist überzeugt, dass uns die Maskenpflicht noch länger erhalten bleibe. "Vor allem in Bereichen, in denen das Halten von Abstand kaum möglich ist und wir schwer kontrollieren können, ob jemand geimpft, genesen oder getestet ist. In einem Taxi etwa, einem Hotel oder in öffentlichen Verkehrsmitteln."