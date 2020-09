Experten erwarten "tödlichen Dezember" mit 30.000 Toten pro Tag

Die erste weltweite COVID-19-Prognose geht davon aus, dass bis Jahresende noch 1,9 Millionen Menschen an Corona sterben werden.

Das Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) an der University of Washington School of Medicine hat erstmals eine weltweite Corona-Prognose erstellt - das Schock-Ergebnis: Bis zum Jänner werden noch 1,9 Millionen Menschen am Virus sterben. Der schlimmste Monat wird der Dezember - die Experten erwarten 30.000 Corona-Todesopfer pro Tag.

"Diese ersten weltweiten Prognosen sind zwar entmutigend, enthalten aber auch einen Wegweiser zur Bekämpfung von COVID-19, dem sowohl Regierungen als auch Einzelpersonen folgen können", so IHME-Direktor Christopher Murray. "Wir stehen vor einem tödlichen Dezember, insbesondere in Europa, Zentralasien und den Vereinigten Staaten."

Gleichzeitig würden jedoch bis zum 1. Jänner 770.000 Menschenleben durch Maßnahmen wir Masken oder Sicherheitsabstand gerettet werden, so die Prognose.