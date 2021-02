Experten warnen: 'Auf uns rollt ein Tsunami zu'

Es waren Öffnungsschritte, die dem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Druck geschuldet waren. Experten befürchten, dass der Preis zu hoch war.

Es war eine trügerische Hoffnung, dass wir mit Impf beginn auch gleich das Ende der Pandemie einläuten würden. Das Virus reagierte heimtückisch und mit Varianten, die den Albtraum andauern lassen.



Allen voran die britische Variante B.1.1.7. und die südafrikanische Mutante B.1.351. Die eine überrollte gleich einmal Großbritannien oder Portugal mit weltweit höchsten Inzidenzzahlen, die andere nistete sich im heimischen Tirol ein und treibt die Politik wie einen Spielball vor sich her.



Und das Mutanten-Szenario zeigt ein düsteres Bild: Die Varianten sind ansteckender als der Virus-Wildtyp, Impfstoffe scheinen schwächer zu wirken, bereits einmal Erkrankte stecken sich erneut an und wie im Fall Israel weicht B.1.1.7. auch aus. In dem Land mit hoher Durchimpfungsrate infiziert es nun nämlich offenbar mehr Kinder.