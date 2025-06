Experten warnen vor neuer Corona-Variante "Nimbus"

Die relativ ruhige Corona-Phase könnte schon bald enden.

Die Omikron-Untervariante NB.1.8.1, auch „Nimbus“ alarmiert die Virologen. In mehreren Ländern stiegen die Infektionszahlen die Corona-Zahlen zuletzt wieder deutlich an – die Sorge vor einer neuen Welle wächst.

Was ist NB.1.8.1?

NB.1.8.1 ist ein weiterer Ableger der Omikron-Familie und wird von der WHO mittlerweile als „Variante unter Beobachtung“ eingestuft. Besonders auffällig: In Ländern wie den USA und Taiwan breitete sich die Variante innerhalb kurzer Zeit deutlich schneller aus als andere Linien.

Forscher vermuten, dass NB.1.8.1 durch bestimmte Mutationen effizienter an menschliche Zellen bindet – was die hohe Übertragbarkeit erklärt. Gleichzeitig zeigen vorliegende Daten: Es gibt bisher keine Hinweise auf schwerere Krankheitsverläufe im Vergleich zu früheren Omikron-Subtypen.

Experten rechnen mit steigenden Zahlen in den kommenden Wochen. „Wir werden in den nächsten Monaten sehr wahrscheinlich einen Anstieg der Infektionen erleben“, so Lawrence Young von der Universität Warwick. „Die Immunität der Bevölkerung lässt nach und im Gegensatz zu anderen Viren verbreitet sich Covid auch bei heißem und feuchtem Wetter. Christina Pagel vom University College London warnt bereits: „Es ist möglich, dass wir eine große Infektionswelle erleben, sobald NB.1.8.1 dominant wird.“

Wie ist die Lage in Österreich?

In Österreich wurden bislang nur vereinzelt Fälle der neuen Variante nachgewiesen. Die AGES beobachtet das Geschehen mithilfe von Abwasseranalysen und Stichproben-Sequenzierungen. Noch ist keine signifikante Verbreitung im Land festzustellen – doch Experten sind wachsam.

Eine neue Welle ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar, aber auch nicht ausgeschlossen. Das hängt stark davon ab, ob sich NB.1.8.1 gegenüber anderen zirkulierenden Varianten durchsetzt – etwa im Herbst, wenn Atemwegserkrankungen generell zunehmen.Virologen betonen jedenfalls: Das Virus zirkuliert weiterhin, und seine Fähigkeit zur Mutation bleibt bestehen. Neue Subvarianten wie NB.1.8.1 sind Teil dieser natürlichen Entwicklung. Entscheidend ist, wie stark die Immunität in der Bevölkerung ist – durch Impfung oder frühere Infektionen.