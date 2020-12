Familie muss Flugzeug verlassen, weil 2-Jährige keine Maske trägt

Eine dreiköpfige US-Familie wollte von Denver nach New Jersey fliegen. Sie mussten die Maschine aber vor Abflug verlassen.

USA. Mama Eliz wollte mit ihrem Mann und ihrer 2-jährigen Tochter mit United Airlines von Denver nach New Jersey fliegen. Doch die drei mussten das Flugzeug verlassen, weil der Steward verlangte, dass sich die Tochter eine Corona-Maske aufsetze. Doch die kleine Edeline weigerte sich vehement. Die Familie wurde kurzerhand aus dem Flieger geworfen – obwohl die WHO erst für Kinder ab 6 Jahren eine Maske empfiehlt.

Mutter postet Video vom Vorfall

Die dreiköpfige Familie wollte die engste Familie in New Jersey treffen. Edelines Mama postet ein Video auf Instagram und sagt im Clip: "Ich sitze immer noch hier in Verwirrung, Unglauben, Empörung und Demütigung." Eliz diskutiert mit dem Flughafenpersonal: "Wir sind Premier-Silber-Mitglieder bei United, also fliegen wir immer mit ihnen. Tatsächlich sind wir seit der Pandemie schon viermal mit Edeline geflogen, ohne jemals ein Problem zu haben"

"Wir werden es heute Abend definitiv nicht zum Abendessen in Jersey schaffen", so Eliz zum Flughafenpersonal.