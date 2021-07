Fotos zeigen Corona-Lungen von Geimpften und Ungeimpften

Mögliche Ansteckungen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 verhindert die Impfung zwar nicht vollständig, aber sie schützt vor schweren Verläufen. Nur vereinzelt wurden auch schwere Verläufe und Tote gemeldet. Aber sicher ist: Die Impfung schützt. Denn wer sich trotz Immunisierung infiziert, wird in der Regel sehr viel seltener einen schweren Verlauf erleiden als eine ungeimpfte Person.

Experten gehen davon aus, dass der Anteil derer, die trotz vollständiger Impfung schwer erkranken, bei der Delta-Variante etwas größer ist als noch bei der bis vor kurzem dominanten Alpha-Mutante.

Wie groß der Unterschied punkto Lungenschäden zwischen Geimpften und Ungeimpften sein kann, zeigen zwei Röntgenbilder:

Yes. You can get COVID after vaccination but it’s typically mild disease



