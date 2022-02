FPÖ lädt Impfmuffel zum Feiern nach NÖ ein

Während im Rest Österreichs die Nacht-Gastro ab 5. März wieder ohne 2G öffnen darf, fährt Wien einen vorsichtigeren Weg. Die FPÖ kontert Ludwig mit einer Einladung an alle Ungeimpften.

Ab 5. März öffnet die Nachtgastronomie ihre Pforten wieder für alle – keine Corona-Regeln. Nur Wien fährt vorsichtiger und öffnet mit 2G. Die Freiheitliche Wirtschaft kommentiert Ludwigs Pläne mit Häme und lädt in einer Aussendung alle "2G-Flüchtlinge" zum Partymachen nach Niederösterreich ein.

„Die Niederösterreichischen Diskotheken und Clubs planen seit Monaten das Aufsperren und warten mit tollen Events auf. Wenn Ludwig die Gäste in Wien nicht haben will, bei uns in Niederösterreich sind sie herzlich willkommen!“, lädt Gastro-Mandatar in der WK-NÖ, Andreas Hufnagl von der Freiheitlichen Wirtschaft ein.