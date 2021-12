Ganze Parlamentsfraktion in Island Covid-positiv

Alle fünf Abgeordneten von wirtschaftsliberaler Partei betroffen.

Die derzeit in Island herrschende vierte Corona-Welle hat das Parlament der Nordatlantik-Insel erfasst. Am Montag wurde in Island eine gesamte Parlamentsfraktion positiv auf das Coronavirus getestet. Betroffen sind die fünf Abgeordneten der wirtschaftsliberalen Vidreisn(Renaissance)-Partei. Darüber hinaus wurden laut der Tageszeitung "Morgunbladid ein Ersatzmandatar der Partei, der oder die Abgeordnete einer anderen Partei sowie vier Parlamentsbedienstete positiv getestet.

Am Sonntag verzeichnete Island mit seinen rund 360.000 Einwohnern 200 neue Corona-Fälle - die höchste Anzahl an einem Tag seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsbehörden erwarten, dass in Island - ähnlich wie in anderen Staaten - die Omikronvariante die häufigste Corona-Variante sein wird.