Gleich 173 Neuinfektionen an nur einem Tag

Alleine in Wien gibt es 81 neue Fälle innerhalb von 24 Stunden.

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen weiter. Am Mittwoch wurden gleich 173 Neuinfektionen gemeldet, 81 neue Fälle gibt es alleine in Wien. Tirol meldet 27 Neuinfektionen, die zum Großteil auf den Besuch eines Zirkus zurückzuführen sind.

Elf neue Coronavirus-Infektionen in Niederösterreich

In Niederösterreich sind die bestätigten Coronavirus-Infektionen bis Mittwochfrüh im Vergleich zum Vortag um elf auf 3.338 gestiegen. Davon galten nach Angaben des Sanitätsstabes 2.981 Patienten als genesen. Das waren um zehn mehr als am Dienstag.

106 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen gestorben. Somit gab es aktuell 251 Coronavirus-Patienten in Niederösterreich. Die Gesamtzahl der bisher durchgeführten Testungen hat sich auf 151.529 erhöht.

