Gratis-Tests innerhalb von fünf Minuten erreichbar

Tiroler und Wiener sind am schnellsten bei Tests.

Im Herbst hat die Bundesregierung ­einen massiven Ausbau der Coronatests angekündigt – nun, dieses Ziel wurde erreicht: Wie eine Datenanalyse der TU Wien zeigt, können drei von vier Österreichern den nächsten Gratistest in nur fünf Minuten Fahrzeit erreichen, 98 % brauchen weniger als 15 Minuten. Inklusive Apotheken gibt es in Österreich bereits 2.000 Teststellen.

Wiener und Tiroler im Vorteil

Das dichteste Testnetz gibt es in Tirol und Wien – in Kärnten, in der Obersteiermark sowie im Mühl- und Waldviertel gibt es noch Lücken.