"Haben mehr als 890.000 aktive Omikron-Fälle"

Simulationsforscher Niki Popper warnt vor der neuen Omikron-Sub-Variante.

Wien. Offiziell zählt Österreich derzeit 330.471 aktive Corona-Fälle. In Wirklichkeit dürften sehr viel mehr Menschen in diesem Moment mit dem Virus infiziert sein. So schätzt Simulationsforscher Niki Popper: „Wir haben aktuell mehr als 890.000 aktive Fälle.“

Zwei Drittel immun? Eine Modellrechnung von ihm zeigt: Gut zwei Drittel der Menschen in Österreich dürften bereits gegen die Omikron-Variante des Coronavirus immun sein. Allerdings verweist Popper auf die Unsicherheit durch die neue Omikron-Variante BA.2. Daher sei derzeit noch unklar, ob der neue Subtyp eine Verlängerung der aktuellen Infektionswelle oder eine neue Welle auslösen könne.

Nur noch sieben Prozent der Bevölkerung haben keinerlei Immunschutz gegen das Coronavirus aufgebaut: „Das ist der Grund für die niedrigen Krankenhauszahlen.“