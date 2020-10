Hallein ist neuer Corona-Hotspot

34 Bezirke stehen bundesweit auf Orange: Jetzt droht massive Verschärfung.

Wien. Die Corona-Zahlen schnellen weiter in die Höhe. Inzwischen berät die Regierung – wie berichtet – intensiv weitere Maßnahmen bis hin zum „Shutdown light“. Von 79 Bezirken in ganz Österreich sind derzeit gerade noch 26 grün, der Rest ist gelb oder „intensiv orange“. Immer mehr Covid-Cluster wie jene im Salzburger Tennengau erfordern scharfe Maßnahmen. So gilt inzwischen der gesamte Bezirk Hallein als Hochrisikogebiet.

Intensiv. Aus dem Vorarlberger Landtag wurden indes Covid-Fälle gemeldet. Zwei der vier SPÖ-Abgeordneten sind infiziert und erkrankt – einer davon ist der künftige Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch. Seine Angelobung und die konstituierende Sitzung müssen verschoben werden.

SPÖ-Bürgermeister und Abgeordnete sind positiv

Nach oben. Es ist somit nur mehr eine Frage der Zeit, bis über weitere Corona-Hotspot-Bezirke die „rote Ampel“ verhängt wird. Schließlich sind sämtliche die Pandemie betreffende Parameter im Steigen begriffen.

Die Anzahl der positiv diagnostizierten Fälle über die vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner (7-Tages-Inzidenz) liegt inzwischen bei alarmierenden 81, im Tennengau in Salzburg sogar bei 243, in Wien bei 164. Zum Vergleich: In Deutschland gibt es bei einer Inzidenz von über 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern Verschärfungen. Zusätzlich steigt die Zahl jener Covid-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen: 33 Personen wurden innerhalb der ver­gangen 24 Stunden in eine Klinik eingewiesen. Auch hier geht der Trend konstant nach oben.

In ganz Österreich – derzeit besonders im Westen – steigen die Zahlen massiv.

Wien. 1.555 Neuinfektionen in 24 Stunden meldete gestern das Sozialministerium um 8 Uhr früh. Das ­Innenministerium nannte 1.346 neue Coronavirus-Fälle. Der Anstieg ist jedenfalls groß und ist so oder so der bisherige Höchstwert.

Die Positivitätsrate – Anteil der Positiven unter den Getesteten – betrug gestern 7,9 Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation zieht fünf Prozent als rote Linie ein. Die Ampel der EU-Gesundheitsagentur (ECDC) hat das Infektionsrisiko in Österreich längst auf „hoch“ eingestuft.

Rot. Die hiesige Corona-Kommission will heute die Ampel neu schalten. In mehreren Sitzungen blieben Bezirke, nach den Inzidenzen freilich längst tiefrot, aber auf Orange. Alarmierend ist Hallein mit einer Inzidenz von 316,4. Die Ages sah Hallein vergangene Woche nicht als rot. Oberösterreichs Wels liegt bei 207,4 und Innsbruck bei 180,2.

Verteilung. Die Neuinfektionen haben sich in Wien auf sehr hohem Niveau ­(7-Tages-Inzidenz bei 155) in der vergangenen Woche vorerst stabilisiert. Gestern wurden „nur“ 25,9 Prozent der Infektionen in Wien registriert. In Tirol und Salzburg steigen die Corona-Fälle dafür signifikant an.

Nur noch Kärnten und die Steiermark liegen unter der 50er-Inzidenz, die die EU als rot wertet.