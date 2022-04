Handel weiter für Masken-Aus

Die Petition von Handels­verband und Gewerkschaft nimmt weiter Fahrt auf.

Wien. Mehr als 130.000 Beschäftigte wünschen sich endlich Lockerung: Sie arbeiten im lebensnotwendigen Handel – das sind Supermärkte, Apotheken & Co. – dort muss trotz weitreichender Lockerungen im Land weiter eine Maske getragen werden. Branchenvertreter toben: „Diese Diskriminierung ist epidemiologisch nicht länger argumentierbar“, so Handelsverband-Chef Rainer Will zu ÖSTERREICH.

Über 17.000 bei Petition, Druck auf Rauch erhöhen

Unterstützer. Die Maske muss – zumindest für die Mitarbeiter – fallen. Darüber sind sich die Handelsvertreter einig. Mit einer Petition erreichten sie schon mehr als 17.000 Unterstützer. „Es ist schon jetzt eine der erfolgreichsten Petitionen“, erklärt Will merkbar stolz.

Druck. Zusammen mit dem zuletzt veröffentlichten offenen Brief an Gesundheitsminister Johannes Rauch will man die Politik so zum Handeln zwingen. Der Druck auf Rauch steigt weiter. Er muss das Masken-Aus besiegeln.