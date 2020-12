Herrscht Maskenpflicht unter dem Christbaum?

Die Corona-Regeln für die Weihnachtsfeiertage stehen nun fest.

Das Gesundheitsministerium hat den Parlamentsparteien den Entwurf für die entsprechende Verordnung übermittelt, die vom Hauptausschuss beschlossen werden soll. Demnach werden die Ausgangsbeschränkungen und die Regeln für Zusammenkünfte nur am 24. und 25. Dezember gelockert, am Stefanitag, also dem 26. Dezember kehrt man zu den aktuell geltenden Regeln zurück. Verwirrung herrschte zunächst um die Maskenpflicht im privaten Wohnbereich. Zunächst hieß es ja, dann wurde der Punkt spezifiziert.Muss ich jetzt eine Maske unterm Weihnachtsbaum tragen? ÖSTERREICH sprach mit dem Gesundheitsministerium.