Heute berät Regierung: Schanigarten-Öffnung wackelt

Regierung will erst am 22. März entscheiden. Nur Vorarlberg öffnet jetzt.

Wien. Heute werden sich Kanzler Sebastian Kurz, Gesundheitsminister Rudolf Anschober und die Landeshauptleute nur über die ­aktuell steigenden Infek­tionszahlen unterhalten. Eine Entscheidung soll ­heute (vorerst) nicht fallen.





Stattdessen will man sich nächste Woche – am 22. März – erneut mit Experten treffen. Dass es am 27. März wie anvisiert tatsächlich zu Lockerungen (und einer Öffnung der Schanigärten) kommen könne, wird mittlerweile in der Regierung angezweifelt. Immerhin liegt die Sieben-Tage-­Inzidenz bereits jetzt über 200.



