Heute drohen erstmals mehr als 3.000 Corona-Neuinfektionen

Laut den Berechnungen von Statistik-Professor Erich Neuwirth gab es innerhalb von 24 Stunden 3.379 neue Fälle.

Die Corona-Zahlen in Österreich steigen weiterhin rasant an. Nachdem gerade erst gestern mit 2.571 Neuinfektionen ein neuerlicher Höchststand erreicht wurde, droht am heutigen Samstag ein neuer Negativ-Rekord. Den Berechnungen von Statistik-Professor Erich Neuwirth zufolge, gab es innerhalb von nur 24 Stunden gleich 3.379 neue Fälle. Es ist bereits das zweite Mal, dass der Experte mehr als 3.000 Neuinfektionen registriert.

Insgesamt 25 Bezirke sind mittlerweile - wie berichtet -in der Corona-Ampel auf Rot geschaltet worden. Allerdings gibt es in den meisten davon -vor allem in Niederösterreich und Oberösterreich -keine Konsequenzen daraus. Nur Salzburg verhängte für die vier roten Bezirke ein Veranstaltungsverbot. Schulen in roten Bezirken -etwa in St. Pölten und Leoben -bleiben etwa weiter auf Gelb gestellt.