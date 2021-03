Impf-Chef verzichtete auf 750.000 Dosen

Köpferollen in der Impf-Causa: Sonderbeauftragte Clemens Martin Auer wird abgezogen.

Also doch! Gesundheitsminister Rudolf Anschober (G) ließ – kaum aus dem Krankenstand zurück – Montagfrüh die Bombe platzen: Nach Krisensitzungen in seinem Ministerium habe er schon am Sonntag Impf-Chef Clemens Martin Auer gefeuert – wie die ÖVP es am Wochenende gefordert hatte.



Auer wird für das Impf-Desaster hauptverantwortlich gemacht – doch längst war Anschober selbst unter Beschuss.



